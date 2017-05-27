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Кристиан Раймонди
Статистика
Кристиан Раймонди - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1981 (45), Сан-Джованни-Бьянко
#77 | Полузащитник
182 см | 78 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1 : 0
27.05.2017
Кьево
1' - 50'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0 : 1
21.05.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 1
13.05.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
07.05.2017
Аталанта
1' - 45'
33'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 2
28.04.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 2
22.04.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
15.04.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1 : 1
08.04.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 5
02.04.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
19.03.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
7 : 1
12.03.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
05.03.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1 : 0
18.02.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 3
12.02.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
2 : 0
05.02.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
1 : 1
29.01.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1 : 0
22.01.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2 : 1
15.01.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2 : 1
20.12.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 0
17.12.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
1 : 3
11.12.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
3 : 1
03.12.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
0 : 2
27.11.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 1
20.11.2016
Рома
90' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 3
06.11.2016
Аталанта
89' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
3 : 0
30.10.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
2 : 1
23.10.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 0
16.10.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
02.10.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 3
26.09.2016
Аталанта
65' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 0
18.09.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
11.09.2016
Торино
62' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
28.08.2016
Аталанта
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
3 : 4
21.08.2016
Лацио
1' - 90'
68'
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