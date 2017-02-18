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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кротоне
Аталанта - Кротоне: обзор матча 18 февраля 2017
Аталанта
18.02.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
48'
А. Конти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кротоне
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Гомес
90'
+1
Желтая карточка
А. Конти
78'
78'
Замена
А. Налини
️️️️
Б. Максвелл Акости
72'
Замена
Сими
️️️️
Клейтон
69'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
66'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
62'
Замена
А. Тонев
️️️️
А. Стоян
58'
Желтая карточка
Д. Феррари
Желтая карточка
Р. Фройлер
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Конти
Пас отдал
А. Петанья
48'
45'
Желтая карточка
Клейтон
29'
Желтая карточка
А. Рози
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кротоне
3
Клейтон
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЛП
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Алеандро Рози
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
37
Спинаццола
23
Кальдара
5
Масиелло
2
Толой
19
Кессье
8
Фройлер
13
Конти
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
2-4-3
3
Клейтон
11
Чеккерини
67
Феррари
20
Рози
51
Барберис
12
Крисетиг
31
Сампиризи
11
Фальчинелли
8
Стоян
7
Акости
10
Гомес
4
Кристанте
4
Кристанте
10
Гомес
8
Стоян
24
Тонев
24
Тонев
8
Стоян
7
Акости
7
Налини
7
Налини
7
Акости
3
Клейтон
9
Сими
9
Сими
3
Клейтон
Остались в запасе
Аталанта
Кротоне
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Аталанта - Кротоне
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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