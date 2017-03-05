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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 05 марта 2017
Аталанта
05.03.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фиорентина
90'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Калинич
Замена
А. Палоски
️️️️
А. Петанья
86'
81'
Замена
М. Оливера
️️️️
Й. Иличич
72'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
А. Мунье
️️️️
Я. Куртич
69'
62'
Желтая карточка
Д. Астори
54'
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
А. Масиелло
52'
50'
Желтая карточка
Й. Иличич
Замена
А. Грасси
️️️️
М. Д'Алессандро
45'
31'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Фабио Майстро
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
37
Спинаццола
5
Масиелло
2
Толой
23
Кальдара
8
Фройлер
27
Куртич
13
Конти
77
Д'Алессандро
10
Гомес
37
Петанья
2-4-2-2
16
Тэтэрушану
13
Астори
2
Гонсало
15
Санчес
15
Весино
47
Бадель
6
Валеро
14
Кьеза
37
Тельо
72
Иличич
9
Калинич
77
Д'Алессандро
33
Грасси
33
Грасси
77
Д'Алессандро
27
Куртич
40
Мунье
40
Мунье
27
Куртич
37
Петанья
9
Палоски
9
Палоски
37
Петанья
72
Иличич
15
Оливера
15
Оливера
72
Иличич
14
Кьеза
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Кьеза
9
Калинич
15
Бабакар
15
Бабакар
9
Калинич
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Остались в запасе
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 2"
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