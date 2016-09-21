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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Палермо
Аталанта - Палермо: обзор матча 21 сентября 2016
Аталанта
21.09.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Палермо
89'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Палермо
Желтая карточка
А. Масиелло
90'
+3
89'
ГОЛ! 0:1!
И. Несторовски
Пас отдал
М. Яяло
87'
Желтая карточка
Т. Сионек
84'
Замена
Н. Балог
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Р. Толой
79'
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Пинилья
76'
70'
Желтая карточка
А. Диаманти
Желтая карточка
Ф. Кессье
70'
67'
Замена
А. Гацци
️️️️
О. Хильемарк
Замена
Я. Куртич
️️️️
М. Д'Алессандро
65'
59'
Замена
М. Яяло
️️️️
Б. Энрике
Замена
А. Грасси
️️️️
Р. Фройлер
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бериша
5
Масиелло
3
Драме
2
Толой
37
Спинаццола
25
Конко
19
Кессье
8
Фройлер
77
Д'Алессандро
10
Гомес
51
Пинилья
4-4-1-1
1
Посавец
15
Сионек
18
Гольданига
4
Анджелкович
5
Алеесами
3
Рисполи
25
Энрике
7
Хильемарк
18
Чочев
23
Диаманти
90
Несторовски
8
Фройлер
33
Грасси
33
Грасси
8
Фройлер
77
Д'Алессандро
27
Куртич
27
Куртич
77
Д'Алессандро
51
Пинилья
9
Палоски
9
Палоски
51
Пинилья
25
Энрике
18
Яяло
18
Яяло
25
Энрике
7
Хильемарк
14
Гацци
14
Гацци
7
Хильемарк
23
Диаманти
22
Балог
22
Балог
23
Диаманти
Остались в запасе
Аталанта
Палермо
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Аталанта - Палермо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Герзини
(Генуя)
Стадион:
Атлети Адзурри
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