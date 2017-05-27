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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 27 мая 2017
Аталанта
27.05.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
52'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Я. Куртич
86'
Желтая карточка
М. Кальдара
77'
71'
Замена
С. Кийин
️️️️
В. Бирса
Замена
Ф. Кессье
️️️️
А. Гомес
71'
62'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Д. Де Гузман
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Б. Кристанте
52'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
К. Раймонди
50'
45'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Инглесе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ЛП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
70
Стефано Соррентино
ВР
15
Чезаре Польяно
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
78
Мохамед Раббас
ЦП
57
Микеле Трояни
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
9
Андре Исуфай
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-5-2
95
Голлини
5
Масиелло
23
Кальдара
2
Толой
77
Раймонди
4
Кристанте
27
Куртич
8
Фройлер
13
Конти
37
Петанья
10
Гомес
3-2-4-1
90
Секулин
18
Гобби
2
Сполли
12
Цесар
23
Депаоли
29
Каччиаторе
23
Бирса
22
Иско
18
Де Гузман
22
Бастьен
45
Инглесе
77
Раймонди
37
Спинаццола
37
Спинаццола
77
Раймонди
10
Гомес
19
Кессье
19
Кессье
10
Гомес
27
Куртич
8
Мильяччо
8
Мильяччо
27
Куртич
23
Бирса
13
Кийин
13
Кийин
23
Бирса
18
Де Гузман
25
Вигнато
25
Вигнато
18
Де Гузман
45
Инглесе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
45
Инглесе
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
78
Мохамед Раббас
ЦП
15
Чезаре Польяно
ЦЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
9
Андре Исуфай
ЦФ
32
Вальтер Брессан
ВР
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
78
Мохамед Раббас
ЦП
15
Чезаре Польяно
ЦЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
9
Андре Исуфай
ЦФ
32
Вальтер Брессан
ВР
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Аталанта - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Атлети Адзурри
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