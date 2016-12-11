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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 11 декабря 2016
Аталанта
11.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
47'
Я. Куртич
45'
Д. Сапата
72'
С. Фофана
87'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
87'
ГОЛ! 1:3!
С. Теро
83'
Желтая карточка
С. Перица
83'
Замена
Я. Янкто
️️️️
С. Кумс
Замена
А. Пешич
️️️️
Л. Спинаццола
80'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Я. Куртич
77'
Замена
Б. Драме
️️️️
А. Конти
73'
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Фофана
Желтая карточка
А. Гомес
66'
65'
Замена
Ридер
️️️️
Д. Сапата
52'
Замена
С. Перица
️️️️
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 1:1!
Я. Куртич
47'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
23'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
24
Свен Кумс
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
РФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
37
Спинаццола
5
Масиелло
2
Толой
23
Кальдара
21
Гальярдини
19
Кессье
13
Конти
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
4-3-3
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
27
Фелипе
33
Самир
24
Кумс
42
Фофана
20
Халлфредссон
7
Агьеманг-Баду
91
Сапата
77
Теро
13
Конти
3
Драме
3
Драме
13
Конти
27
Куртич
8
Фройлер
8
Фройлер
27
Куртич
37
Спинаццола
8
Пешич
8
Пешич
37
Спинаццола
24
Кумс
21
Янкто
21
Янкто
24
Кумс
20
Халлфредссон
18
Перица
18
Перица
20
Халлфредссон
91
Сапата
10
Ридер
10
Ридер
91
Сапата
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Аталанта - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
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