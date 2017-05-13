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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 13 мая 2017
Аталанта
13.05.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Милан
44'
А. Конти
87'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
90'
Замена
Л. Вангиони
️️️️
М. Де Шильо
Замена
А. Палоски
️️️️
А. Гомес
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Деулофеу
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Б. Кристанте
84'
78'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Пашалич
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Петанья
71'
58'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ю. Куцка
51'
Желтая карточка
Сусо
Желтая карточка
А. Конти
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Конти
44'
Желтая карточка
Р. Толой
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
4
Бриан Кристанте
АП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Риккардо Монтоливо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
37
Спинаццола
5
Масиелло
2
Толой
23
Кальдара
8
Фройлер
19
Кессье
13
Конти
4
Кристанте
37
Петанья
10
Гомес
4-1-3-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
15
Гомес
25
Сапата
26
Романьоли
33
Куцка
10
Сусо
18
Монтоливо
8
Пашалич
18
Лападула
10
Деулофеу
4
Кристанте
33
Хатебур
33
Хатебур
4
Кристанте
37
Петанья
27
Куртич
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
9
Палоски
9
Палоски
10
Гомес
22
Де Шильо
11
Вангиони
11
Вангиони
22
Де Шильо
8
Пашалич
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
8
Пашалич
33
Куцка
70
Бакка
70
Бакка
33
Куцка
Остались в запасе
Аталанта
Милан
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Аталанта - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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