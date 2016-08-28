Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 28 августа 2016
Сампдория
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
35'
Ф. Квальярелла (П)
45'
Э. Баррето
27'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
Желтая карточка
Д. Павлович
90'
+1
85'
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Э. Баррето
85'
77'
Замена
А. Петанья
️️️️
Я. Куртич
Замена
А. Будимир
️️️️
Ф. Квальярелла
74'
62'
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
Д. Прат
️️️️
Р. Альварес
61'
59'
Замена
А. Конти
️️️️
Л. Спинаццола
45'
Замена
А. Конко
️️️️
А. Палоски
ГОЛ! 2:1!
Э. Баррето
Пас отдал
Л. Муриэль
45'
42'
Вторая желтая
К. Кармона
40'
Желтая карточка
Ф. Кессье
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Квальярелла
35'
34'
Желтая карточка
К. Раймонди
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кессье
21'
Желтая карточка
К. Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Карлос Кармона
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Педру Перейра
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-1-3-1-2
2
Вивиано
13
Реджини
26
Сильвестре
20
Павлович
34
Торрейра
7
Сала
17
Линетти
8
Баррето
11
Альварес
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-2-2-2
57
Спортиелло
77
Раймонди
87
Жуканович
5
Масиелло
37
Спинаццола
19
Кессье
27
Куртич
77
Д'Алессандро
14
Кармона
10
Гомес
9
Палоски
11
Альварес
26
Прат
26
Прат
11
Альварес
8
Баррето
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Баррето
27
Квальярелла
17
Будимир
17
Будимир
27
Квальярелла
37
Спинаццола
13
Конти
13
Конти
37
Спинаццола
9
Палоски
25
Конко
25
Конко
9
Палоски
27
Куртич
37
Петанья
37
Петанья
27
Куртич
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Аталанта
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+