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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 28 апреля 2017
Аталанта
28.04.2017, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
45'
А. Конти
89'
Р. Фройлер
50'
Л. Спинаццола (АГ)
83'
Д. Алвес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
ГОЛ! 2:2!
Р. Фройлер
89'
88'
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Дибала
87'
Замена
А. Барцальи
️️️️
Д. Алвес
Замена
А. Петанья
️️️️
Л. Спинаццола
86'
Желтая карточка
А. Гомес
85'
83'
Желтая карточка
Д. Алвес
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алвес
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Конти
80'
79'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Х. Куадрадо
75'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Я. Куртич
66'
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Спинаццола
Желтая карточка
Р. Фройлер
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Конти
Пас отдал
А. Гомес
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
3-2-4-1
1
Бериша
33
Хатебур
5
Масиелло
2
Толой
37
Спинаццола
23
Кальдара
27
Куртич
4
Кристанте
8
Фройлер
13
Конти
10
Гомес
4-3-3
1
Буффон
10
Алвес
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
28
Хедира
9
Игуаин
9
Манджукич
21
Дибала
27
Куртич
19
Кессье
19
Кессье
27
Куртич
37
Спинаццола
37
Петанья
37
Петанья
37
Спинаццола
10
Алвес
15
Барцальи
15
Барцальи
10
Алвес
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
21
Дибала
99
Лемина
99
Лемина
21
Дибала
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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