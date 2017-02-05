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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 05 февраля 2017
Аталанта
05.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
5'
А. Гомес
17'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
Замена
А. Мунье
️️️️
А. Гомес
90'
Желтая карточка
Л. Спинаццола
88'
84'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Л. Чеппителли
Желтая карточка
Я. Куртич
83'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Ф. Кессье
81'
79'
Замена
Ф. Серра
️️️️
М. Капуано
70'
Замена
С. Мянго
️️️️
Д. Дессена
Желтая карточка
А. Конти
63'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
А. Масиелло
62'
61'
Желтая карточка
Н. Барелла
Желтая карточка
А. Масиелло
58'
54'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
Пас отдал
А. Петанья
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
А. Конти
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Кальяри
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
38
Федерико Серра
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
37
Спинаццола
2
Толой
5
Масиелло
23
Кальдара
8
Фройлер
19
Кессье
13
Конти
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
3-2-3-2
77
Рафаэль
19
Капуано
23
Чеппителли
22
Алвеш
22
Исла
4
Писакане
77
Тахцидис
23
Барелла
27
Дессена
22
Боррьелло
8
Ди Дженнаро
5
Масиелло
87
Жуканович
87
Жуканович
5
Масиелло
10
Гомес
40
Мунье
40
Мунье
10
Гомес
19
Кессье
4
Кристанте
4
Кристанте
19
Кессье
27
Дессена
13
Мянго
13
Мянго
27
Дессена
19
Капуано
38
Серра
38
Серра
19
Капуано
23
Чеппителли
17
Ионицэ
17
Ионицэ
23
Чеппителли
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Аталанта - Кальяри
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Атлети Адзурри
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