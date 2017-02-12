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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Аталанта
Палермо - Аталанта: обзор матча 12 февраля 2017
Палермо
12.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
41'
И. Чочев
19'
А. Конти
26'
А. Гомес
79'
Б. Кристанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Аталанта
86'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Кессье
Замена
Н. Балог
️️️️
Б. Энрике
84'
79'
ГОЛ! 1:3!
Б. Кристанте
Пас отдал
А. Гомес
Замена
А. Гацци
️️️️
И. Чочев
74'
Желтая карточка
Э. Гольданига
73'
72'
Желтая карточка
Р. Фройлер
71'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Я. Куртич
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Трайковски
55'
ГОЛ! 1:2!
И. Чочев
Пас отдал
Б. Энрике
41'
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Гонсалес
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Конти
Пас отдал
Л. Спинаццола
Желтая карточка
А. Рисполи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
25
Бруно Энрике
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Александар Трайковски
ЛФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
РФ
Главный тренер
Диего Лопес
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Палермо
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-4-3
1
Посавец
3
Пеццелла
21
Гонсалес
18
Гольданига
25
Энрике
18
Чочев
18
Яяло
3
Рисполи
7
Трайковски
90
Несторовски
7
Эмбало
4-3-1-2
1
Бериша
23
Кальдара
2
Толой
5
Масиелло
37
Спинаццола
13
Конти
8
Фройлер
19
Кессье
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
18
Чочев
14
Гацци
14
Гацци
18
Чочев
7
Трайковски
23
Диаманти
23
Диаманти
7
Трайковски
25
Энрике
22
Балог
22
Балог
25
Энрике
27
Куртич
4
Кристанте
4
Кристанте
27
Куртич
19
Кессье
33
Грасси
33
Грасси
19
Кессье
Остались в запасе
Палермо
Аталанта
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Диего Лопес
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Палермо - Аталанта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренцо Барбера
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