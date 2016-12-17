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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 17 декабря 2016
Милан
17.12.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
90'
+4
Желтая карточка
М. Спортиелло
90'
+1
Желтая карточка
А. Гомес
87'
Желтая карточка
А. Петанья
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Бонавентура
87'
Замена
К. Бакка
️️️️
Д. Лападула
82'
80'
Желтая карточка
А. Конти
Желтая карточка
М. Пашалич
74'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Антонелли
71'
70'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Л. Спинаццола
Желтая карточка
А. Бертолаччи
64'
64'
Замена
Б. Драме
️️️️
Я. Куртич
58'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
А. Масиелло
36'
Желтая карточка
А. Масиелло
Желтая карточка
Д. Бонавентура
26'
25'
Желтая карточка
Л. Спинаццола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
7
Джакомо Бонавентура
ЛФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
29
Палетта
26
Романьоли
13
Антонелли
20
Абате
91
Бертолаччи
33
Куцка
8
Пашалич
10
Сусо
7
Бонавентура
18
Лападула
4-3-1-2
57
Спортиелло
23
Кальдара
5
Масиелло
2
Толой
37
Спинаццола
13
Конти
21
Гальярдини
19
Кессье
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
13
Антонелли
22
Де Шильо
22
Де Шильо
13
Антонелли
7
Бонавентура
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Бонавентура
18
Лападула
70
Бакка
70
Бакка
18
Лападула
5
Масиелло
87
Жуканович
87
Жуканович
5
Масиелло
27
Куртич
3
Драме
3
Драме
27
Куртич
37
Спинаццола
8
Фройлер
8
Фройлер
37
Спинаццола
Остались в запасе
Милан
Аталанта
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Стефано Мацциини
ВР
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Аталанта
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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