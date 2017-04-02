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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 02 апреля 2017
Дженоа
02.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 5
Завершен
Аталанта
25'
А. Конти
32'
А. Гомес (П)
63'
А. Гомес
76'
М. Кальдара
83'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
83'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
А. Гомес
83'
ГОЛ! 0:5!
А. Гомес
81'
Замена
А. Грасси
️️️️
Р. Фройлер
79'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Конти
76'
ГОЛ! 0:4!
М. Кальдара
74'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Замена
А. Бегетто
️️️️
Д. Лазович
72'
63'
ГОЛ! 0:3!
А. Гомес
Вторая желтая
М. Пинилья
60'
Желтая карточка
М. Пинилья
60'
Замена
Л. Морозини
️️️️
О. Нтчам
56'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
47'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
С. Джентилетти
45'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гомес
Желтая карточка
Л. Ригони
26'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-4-2
34
Рубиньо
93
Лаксальт
6
Муньос
19
Джентилетти
8
Бурдиссо
10
Нтчам
30
Ригони
88
Лазович
18
Симеоне
51
Пинилья
4-4-2
1
Бериша
2
Толой
5
Масиелло
23
Кальдара
37
Спинаццола
13
Конти
8
Фройлер
27
Куртич
19
Кессье
10
Гомес
37
Петанья
88
Лазович
33
Бегетто
33
Бегетто
88
Лазович
10
Нтчам
23
Морозини
23
Морозини
10
Нтчам
19
Джентилетти
7
Хильемарк
7
Хильемарк
19
Джентилетти
10
Гомес
33
Хатебур
33
Хатебур
10
Гомес
8
Фройлер
33
Грасси
33
Грасси
8
Фройлер
13
Конти
8
Мильяччо
8
Мильяччо
13
Конти
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
44
Никола Нинкович
АП
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Аталанта
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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