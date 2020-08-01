Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Альберто Палоски
Статистика
Альберто Палоски - статистика
Завершил карьеру
4 января 1990 (36), Кьяри
#9 | Нападающий
182 см | 82 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
СПАЛ
7
0
0
0
0
Кальяри
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3 : 0
01.08.2020
Кальяри
62' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
2 : 0
29.07.2020
Ювентус
47' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
26.07.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
2 : 1
23.07.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 1
18.07.2020
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
3 : 0
15.07.2020
Кальяри
78' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
0 : 0
12.07.2020
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 0
08.07.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 1
05.07.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 1
01.07.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
27.06.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
СПАЛ
0 : 1
23.06.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 1
20.06.2020
Кальяри
68' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 4
01.03.2020
Рома
1' - 66'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
0 : 1
16.02.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
1 : 0
09.02.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 2
01.02.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
СПАЛ
1 : 3
25.01.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 2
20.01.2020
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1 : 0
12.01.2020
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0 : 2
05.01.2020
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 2
21.12.2019
СПАЛ
1' - 84'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3 : 1
15.12.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0 : 1
08.12.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
2 : 1
01.12.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1 : 1
25.11.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 0
10.11.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
0 : 1
04.11.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
31.10.2019
СПАЛ
82' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
1 : 1
27.10.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 0
20.10.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 0
05.10.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
28.09.2019
СПАЛ
76' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
СПАЛ
1 : 3
25.09.2019
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 0
22.09.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
СПАЛ
2 : 1
15.09.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 0
30.08.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
СПАЛ
2 : 3
25.08.2019
Аталанта
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
6
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
3
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
16
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+