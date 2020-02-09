Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 09 февраля 2020
Дженоа
09.02.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
43'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
90'
+3
Желтая карточка
Н. Нандес
Желтая карточка
С. Стураро
90'
+2
Желтая карточка
И. Радованович
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
78'
Желтая карточка
Г. Перейро
77'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Клаван
Замена
Ф. Кассата
️️️️
А. Пинамонти
75'
54'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Л. Шоне
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
С. Стураро
43'
Замена
Г. Пандев
️️️️
П. Гильоне
39'
28'
Желтая карточка
Д. Симеоне
24'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
А. Пинамонти
21'
16'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
15'
Замена
С. Валюкевич
️️️️
П. Фараго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-3-2-2
1
Перин
5
Сумаоро
4
Бираски
4
Кришито
5
Масиелло
16
Радованович
18
Гильоне
20
Шоне
27
Стураро
19
Санабрия
9
Пинамонти
4-4-2
28
Краньо
24
Клаван
3
Пеллегрини
29
Каччиаторе
4
Писакане
24
Фараго
8
Нандес
17
Ионицэ
44
Наингголан
9
Жоао Педро
18
Симеоне
20
Шоне
2
Анкерсен
2
Анкерсен
20
Шоне
9
Пинамонти
29
Кассата
29
Кассата
9
Пинамонти
18
Гильоне
21
Пандев
21
Пандев
18
Гильоне
24
Фараго
6
Валюкевич
6
Валюкевич
24
Фараго
29
Каччиаторе
14
Матиелло
14
Матиелло
29
Каччиаторе
24
Клаван
26
Перейро
26
Перейро
24
Клаван
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Дженоа - Кальяри
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Кальяри
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+