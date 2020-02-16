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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 16 февраля 2020
Кальяри
16.02.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
66'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
81'
Желтая карточка
П. Зелински
Желтая карточка
Н. Нандес
74'
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Э. Хюсай
Желтая карточка
С. Валюкевич
30'
Желтая карточка
Ж. Педро
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
6
Валюкевич
24
Клаван
3
Пеллегрини
4
Писакане
17
Ионицэ
8
Чигарини
26
Перейро
8
Нандес
18
Симеоне
9
Жоао Педро
4-4-2
1
Оспина
4
Хюсай
44
Манолас
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
99
Эльмас
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
28
Кристиан Олива
ОП
1
Робин Ольсен
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
1
Робин Ольсен
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Кальяри - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
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