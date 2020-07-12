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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лечче
Кальяри - Лечче: обзор матча 12 июля 2020
Кальяри
12.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Лечче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лечче
Желтая карточка
В. Бирса
90'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Ж. Педро
84'
75'
Желтая карточка
А. Дейола
74'
Замена
Ж. Маер
️️️️
Х. Бабакар
74'
Замена
А. Дейола
️️️️
Я. Петриччионе
Замена
П. Фараго
️️️️
Ф. Матиелло
68'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Ионицэ
68'
40'
Замена
А. Рисполи
️️️️
М. Кальдерони
32'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Ф. Фалько
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Наингголан
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
6
Валюкевич
24
Клаван
14
Матиелло
44
Наингголан
17
Ионицэ
8
Нандес
26
Рог
9
Жоао Педро
18
Симеоне
4-1-3-1
22
Габриэл
2
Донати
15
Лучионе
3
Пас
32
Кальдерони
10
Петриччионе
25
Фалько
72
Барак
17
Сапонара
15
Бабакар
14
Матиелло
24
Фараго
24
Фараго
14
Матиелло
9
Жоао Педро
26
Перейро
26
Перейро
9
Жоао Педро
17
Ионицэ
23
Бирса
23
Бирса
17
Ионицэ
44
Наингголан
26
Рагацу
26
Рагацу
44
Наингголан
15
Бабакар
37
Маер
37
Маер
15
Бабакар
10
Петриччионе
14
Дейола
14
Дейола
10
Петриччионе
32
Кальдерони
3
Рисполи
3
Рисполи
32
Кальдерони
25
Фалько
17
Фариас
17
Фариас
25
Фалько
Остались в запасе
Кальяри
Лечче
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
90
Рэзван Сава
ВР
4
Брайан Вера
ЦФ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
90
Рэзван Сава
ВР
4
Брайан Вера
ЦФ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Кальяри - Лечче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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