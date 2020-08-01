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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 01 августа 2020
Милан
01.08.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
11'
Р. Клаван (АГ)
55'
З. Ибрагимович
57'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
89'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
Замена
Л. Дуарте
️️️️
С. Кьер
79'
79'
Замена
Ф. Маригозу
️️️️
А. Ионицэ
Желтая карточка
А. Салемакерс
67'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Х. Чалханоглу
66'
Замена
М. Брешианини
️️️️
И. Беннасер
65'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
С. Кастильехо
65'
62'
Замена
А. Палоски
️️️️
Г. Перейро
62'
Замена
А. Карбони
️️️️
Л. Чеппителли
62'
Замена
Р. Ладинетти
️️️️
Р. Клаван
58'
Желтая карточка
А. Краньо
ГОЛ! 3:0!
С. Кастильехо
Пас отдал
Д. Бонавентура
57'
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Кастильехо
55'
45'
Желтая карточка
П. Фараго
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
44'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Р. Леау
38'
13'
Желтая карточка
Г. Перейро
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Клаван
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
28
Марко Брешианини
ЦП
28
Эмануэле Торрази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
25
Федерико Маригозу
ЦП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
46
Габбиа
24
Кьер
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
27
Леау
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
3-2-4-1
28
Краньо
6
Валюкевич
24
Клаван
23
Чеппителли
14
Матиелло
22
Ликояннис
17
Ионицэ
26
Перейро
24
Фараго
8
Нандес
18
Симеоне
10
Беннасер
28
Брешианини
28
Брешианини
10
Беннасер
24
Кьер
3
Дуарте
3
Дуарте
24
Кьер
27
Леау
7
Бонавентура
7
Бонавентура
27
Леау
70
Кастильехо
70
Мальдини
70
Мальдини
70
Кастильехо
20
Чалханоглу
56
Салемакерс
56
Салемакерс
20
Чалханоглу
17
Ионицэ
25
Маригозу
25
Маригозу
17
Ионицэ
24
Клаван
35
Ладинетти
35
Ладинетти
24
Клаван
23
Чеппителли
2
Карбони
2
Карбони
23
Чеппителли
26
Перейро
9
Палоски
9
Палоски
26
Перейро
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
Остались в запасе
Милан
Кальяри
11
Лукас Пакета
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
28
Эмануэле Торрази
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Лукас Билья
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
24
Джузеппе Киоччи
ВР
37
Лука Гальяно
ЦФ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
28
Эмануэле Торрази
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Лукас Билья
ЦП
Остались в запасе
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
24
Джузеппе Киоччи
ВР
37
Лука Гальяно
ЦФ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Милан - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Марко Серра
Стадион:
Джузеппе Меацца
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