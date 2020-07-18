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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сассуоло
Кальяри - Сассуоло: обзор матча 18 июля 2020
Кальяри
18.07.2020, суббота, 20:30
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
63'
Ж. Педро
12'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сассуоло
Замена
Р. Клаван
️️️️
М. Рог
90'
90'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
90'
Замена
Д. Манцари
️️️️
Ф. Джуричич
86'
Желтая карточка
Д. Феррари
Желтая карточка
М. Рог
83'
72'
Желтая карточка
Марлон
72'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
М. Мюлдюр
71'
Замена
А. Гьон
️️️️
Л. Гараслин
71'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Траоре
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
М. Рог
63'
Вторая желтая
А. Карбони
48'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Г. Перейро
46'
Замена
Р. Ладинетти
️️️️
В. Бирса
46'
Желтая карточка
П. Фараго
30'
Желтая карточка
А. Карбони
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
38
Фабио Порру
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-5-1
28
Краньо
2
Карбони
23
Чеппителли
4
Писакане
14
Матиелло
24
Фараго
26
Рог
23
Бирса
26
Перейро
8
Нандес
9
Жоао Педро
4-1-2-2-1
25
Пеголо
18
Мюлдюр
67
Феррари
13
Рожерио
6
Марлон
5
Локателли
25
Траоре
17
Гараслин
31
Джуричич
13
Бога
9
Капуто
23
Бирса
35
Ладинетти
35
Ладинетти
23
Бирса
26
Рог
24
Клаван
24
Клаван
26
Рог
26
Перейро
18
Симеоне
18
Симеоне
26
Перейро
31
Джуричич
18
Манцари
18
Манцари
31
Джуричич
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
18
Мюлдюр
96
Маньяни
96
Маньяни
18
Мюлдюр
17
Гараслин
8
Гьон
8
Гьон
17
Гараслин
25
Траоре
18
Распадори
18
Распадори
25
Траоре
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
38
Фабио Порру
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
1
Алессандро Руссо
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
38
Фабио Порру
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Джованни Айрольди
Стадион:
Унипол Домус
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