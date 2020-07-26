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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 26 июля 2020
Кальяри
26.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
3'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
Желтая карточка
Н. Нандес
89'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Ионицэ
89'
Замена
Ф. Маригозу
️️️️
Д. Рагацу
79'
Желтая карточка
А. Ионицэ
75'
68'
Замена
И. Несторовски
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Ф. Писакане
54'
Замена
П. Фараго
️️️️
Х. Ликояннис
54'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Ладинетти
54'
21'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
16'
Замена
Самир
️️️️
Б. Нуйтинк
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Уолес
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
25
Федерико Маригозу
ЦП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-1-2-3
28
Краньо
22
Ликояннис
23
Чеппителли
24
Клаван
4
Писакане
35
Ладинетти
8
Нандес
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
26
Рагацу
18
Симеоне
4-4-2
1
Муссо
17
Нуйтинк
50
Бекао
87
Де Майо
4
Зеегелар
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
15
Уолес
12
Сема
15
Ласанья
77
Окака-Чука
26
Рагацу
25
Маригозу
25
Маригозу
26
Рагацу
4
Писакане
14
Матиелло
14
Матиелло
4
Писакане
35
Ладинетти
26
Перейро
26
Перейро
35
Ладинетти
22
Ликояннис
24
Фараго
24
Фараго
22
Ликояннис
17
Ионицэ
23
Бирса
23
Бирса
17
Ионицэ
17
Нуйтинк
33
Самир
33
Самир
17
Нуйтинк
77
Окака-Чука
90
Несторовски
90
Несторовски
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
37
Лука Гальяно
ЦФ
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
77
Рафаэль
ВР
26
Марко Рог
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
20
Мартин Палумбо
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
37
Лука Гальяно
ЦФ
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
77
Рафаэль
ВР
26
Марко Рог
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Палумбо
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Кальяри - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Унипол Домус
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