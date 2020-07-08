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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 08 июля 2020
Фиорентина
08.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
90'
+2
Желтая карточка
Х. Ликояннис
Желтая карточка
А. Дункан
80'
79'
Замена
П. Фараго
️️️️
В. Бирса
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Рибери
75'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
75'
71'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
63'
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Ж. Педро
63'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
М. Рог
Замена
Э. Пульгар
️️️️
М. Бадель
60'
Замена
Дальберт
️️️️
П. Лирола
59'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Ф. Кьеза
46'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Дронговски
11
Чеккерини
31
Миленкович
5
Венути
4
Касерес
14
Лирола
7
Рибери
47
Бадель
32
Дункан
14
Кьеза
28
Влахович
4-4-2
28
Краньо
14
Матиелло
6
Валюкевич
24
Клаван
22
Ликояннис
23
Бирса
8
Нандес
26
Рог
44
Наингголан
9
Жоао Педро
18
Симеоне
14
Лирола
29
Дальберт
29
Дальберт
14
Лирола
47
Бадель
5
Пульгар
5
Пульгар
47
Бадель
14
Кьеза
18
Геззаль
18
Геззаль
14
Кьеза
7
Рибери
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Рибери
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
26
Рог
17
Ионицэ
17
Ионицэ
26
Рог
23
Бирса
24
Фараго
24
Фараго
23
Бирса
9
Жоао Педро
26
Рагацу
26
Рагацу
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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