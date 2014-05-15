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Руслан Зязиков
Статистика
Руслан Зязиков - статистика
Завершил карьеру
13 декабря 1984 (41)
#11 | Нападающий
179 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ангушт
30
5
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Нефтехимик
5 : 1
15.05.2014
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ангушт
0 : 1
05.05.2014
Уфа
1' - 90'
46'
90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химик
4 : 0
30.04.2014
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ангушт
0 : 2
25.04.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
5 : 0
20.04.2014
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ангушт
0 : 1
14.04.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Ангушт
2 : 2
04.04.2014
Cибирь
1' - 90'
6, 54'
44'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4 : 0
30.03.2014
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ангушт
0 : 0
23.03.2014
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Ангушт
0 : 2
16.03.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Арсенал
3 : 0
09.03.2014
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
3 : 0
23.11.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Ангушт
1 : 1
17.11.2013
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1 : 0
10.11.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1 : 2
18.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 28'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Уфа
2 : 1
13.10.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2 : 1
07.10.2013
Химик
1' - 90'
67'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
4 : 2
01.10.2013
Ангушт
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ангушт
0 : 1
22.09.2013
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
16.09.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ангушт
1 : 2
10.09.2013
Енисей
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
1 : 1
05.09.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2 : 0
28.08.2013
Сочи
1' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Мордовия
3 : 0
23.08.2013
Ангушт
1' - 62'
37'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ангушт
1 : 3
18.08.2013
Арсенал
1' - 90'
59'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо
4 : 2
12.08.2013
Ангушт
1' - 90'
29'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ангушт
0 : 2
07.08.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Салют
3 : 0
02.08.2013
Ангушт
42' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ангушт
0 : 2
28.07.2013
Луч
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1 : 0
23.07.2013
Ангушт
76' - 90'
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