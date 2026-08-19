Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале

«Локомотив» вернулся в Москву с кубкового матча против «Ростова» (0:1). Команда прибыла на поезде на Казанский вокзал.

На перроне присутствовали болельщики «Галатасарая» – они встречали будущего футболиста команды Алексея Батракова.