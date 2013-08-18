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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Арсенал
Ангушт - Арсенал: обзор матча 18 августа 2013
Ангушт
18.08.2013, воскресенье, 17:30
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
59'
Р. Зязиков
23'
С. Игнатьев
28'
С. Сухарев
50'
Е. Савин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Арсенал
Замена
А. Дзейтов
️️️️
А. Дышеков
88'
80'
Желтая карточка
М. Кашчелан
79'
Замена
Э. Салкич
️️️️
С. Игнатьев
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Гугуев
74'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
И. Газдиев
67'
Желтая карточка
В. Албаков
66'
Желтая карточка
А. Аушев
63'
ГОЛ! 1:3!
Р. Зязиков
59'
50'
ГОЛ! 0:3!
Е. Савин
46'
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Смирнов
Желтая карточка
А. Ахильгов
43'
28'
ГОЛ! 0:2!
С. Сухарев
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
27
Илез Газдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
8
Аслан Дзейтов
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-1-3-2
1
Хамхоев
5
Аушев
27
Газдиев
4
Дашаев
14
Кишев
33
Дышеков
14
Каркаев
21
Албаков
10
Ахильгов
9
Гугуев
11
Зязиков
3-2-3-2
1
Филимонов
22
Ершов
18
Сухарев
71
Денисов
18
Кашчелан
90
Лях
24
Смирнов
8
Макаренко
27
Игнатьев
48
Кутьин
99
Савин
33
Дышеков
8
Дзейтов
8
Дзейтов
33
Дышеков
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Гугуев
27
Газдиев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
27
Газдиев
27
Игнатьев
33
Салкич
33
Салкич
27
Игнатьев
24
Смирнов
20
Сергеев
20
Сергеев
24
Смирнов
Остались в запасе
Ангушт
Арсенал
22
Григорий Гузь
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
22
Григорий Гузь
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Остались в запасе
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Ангушт - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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