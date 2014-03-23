Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Мордовия
Ангушт - Мордовия: обзор матча 23 марта 2014
Ангушт
23.03.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Мордовия
Желтая карточка
С. Бучнев
90'
Замена
Т. Кариев
️️️️
А. Дышеков
83'
Замена
Г. Гузь
️️️️
В. Албаков
81'
80'
Желтая карточка
В. Божович
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Гугуев
76'
Замена
З. Кишев
️️️️
З. Осмаев
71'
Желтая карточка
А. Каркаев
63'
Желтая карточка
З. Осмаев
62'
56'
Замена
В. Божович
️️️️
И. Шитов
46'
Замена
М. Терентьев
️️️️
Е. Луценко
15'
Желтая карточка
А. Хубутия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
90
Заур Осмаев
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
7
Тазир Кариев
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-1-4-2
71
Бучнев
27
Газдиев
4
Дашаев
33
Путилин
33
Дышеков
14
Каркаев
21
Албаков
10
Ахильгов
90
Осмаев
9
Гугуев
11
Зязиков
4-4-2
1
Коченков
24
Шитов
40
Перендиа
35
Хубутия
55
Нахушев
8
Бобер
88
Иванов
2
Димидко
9
Мухаметшин
48
Луценко
22
Самодин
90
Осмаев
14
Кишев
14
Кишев
90
Осмаев
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Гугуев
21
Албаков
22
Гузь
22
Гузь
21
Албаков
33
Дышеков
7
Кариев
7
Кариев
33
Дышеков
48
Луценко
37
Терентьев
37
Терентьев
48
Луценко
24
Шитов
12
Божович
12
Божович
24
Шитов
Остались в запасе
Ангушт
Мордовия
5
Апти Аушев
ЦЗ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ангушт - Мордовия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
Новости команд
Все
Ангушт
Мордовия
«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+