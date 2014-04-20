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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Ангушт
Оренбург - Ангушт: обзор матча 20 апреля 2014
Оренбург
20.04.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
5 : 0
Завершен
Ангушт
19'
А. Хазов
26'
Д. Ткачук
28'
Д. Ткачук
43'
В. Полуяхтов
78'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ангушт
84'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
М. Гугуев
ГОЛ! 5:0!
М. Барсов
78'
Замена
М. Барсов
️️️️
В. Парняков
75'
74'
Замена
И. Газдиев
️️️️
В. Албаков
70'
Желтая карточка
А. Ахильгов
Замена
М. Шогенов
️️️️
А. Хазов
65'
64'
Замена
И. Цуроев
️️️️
З. Осмаев
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Ткачук
56'
46'
Замена
Г. Гузь
️️️️
А. Дзейтов
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Бреев
46'
ГОЛ! 4:0!
В. Полуяхтов
43'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ткачук
28'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ткачук
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
21
Ваха Албаков
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
8
Имамхан Газдиев
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
4-1-3-1-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
10
Парняков
12
Малых
8
Афонин
3
Ахмедов
23
Бреев
30
Друзин
31
Ткачук
16
Хазов
2-1-5-2
1
Хамхоев
14
Кишев
33
Путилин
33
Дышеков
21
Албаков
90
Осмаев
8
Дзейтов
10
Ахильгов
14
Каркаев
9
Гугуев
11
Зязиков
16
Хазов
8
Шогенов
8
Шогенов
16
Хазов
31
Ткачук
14
Коронов
14
Коронов
31
Ткачук
10
Парняков
14
Барсов
14
Барсов
10
Парняков
23
Бреев
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Бреев
21
Албаков
8
Газдиев
8
Газдиев
21
Албаков
8
Дзейтов
22
Гузь
22
Гузь
8
Дзейтов
90
Осмаев
9
Цуроев
9
Цуроев
90
Осмаев
9
Гугуев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
9
Гугуев
Остались в запасе
Оренбург
Ангушт
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
28
Ибрагим Шибилов
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
Остались в запасе
28
Ибрагим Шибилов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Оренбург - Ангушт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Газовик
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