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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Оренбург
Ангушт - Оренбург: обзор матча 22 сентября 2013
Ангушт
22.09.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
61'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Оренбург
90'
+2
Желтая карточка
В. Астахов
90'
+1
Замена
А. Садыков
️️️️
О. Кожанов
Желтая карточка
И. Цуроев
83'
82'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Кобялко
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Мищенко
77'
74'
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
С. Турсунов
65'
Желтая карточка
О. Кожанов
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Кобялко
Замена
М. Гугуев
️️️️
М. Сорочкин
60'
56'
Замена
В. Парняков
️️️️
А. Шляпкин
44'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Желтая карточка
А. Каркаев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
21
Ваха Албаков
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
11
Руслан Зязиков
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
87
Никита Саталкин
АП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
4-4-2
71
Бучнев
14
Кишев
4
Дашаев
33
Путилин
29
Мищенко
14
Каркаев
21
Албаков
15
Маляка
33
Гаракоев
11
Зязиков
21
Сорочкин
4-3-1-2
31
Астахов
26
Васиев
2
Полуяхтов
15
Андреев
88
Ганиев
13
Шляпкин
3
Воронкин
30
Друзин
17
Турсунов
22
Кобялко
20
Кожанов
29
Мищенко
9
Цуроев
9
Цуроев
29
Мищенко
21
Сорочкин
9
Гугуев
9
Гугуев
21
Сорочкин
20
Кожанов
6
Садыков
6
Садыков
20
Кожанов
13
Шляпкин
10
Парняков
10
Парняков
13
Шляпкин
22
Кобялко
87
Саталкин
87
Саталкин
22
Кобялко
17
Турсунов
4
Вукобратович
4
Вукобратович
17
Турсунов
Остались в запасе
Ангушт
Оренбург
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
44
Булат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
44
Булат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Ангушт - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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