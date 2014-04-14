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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - СКА-Хабаровск
Ангушт - СКА-Хабаровск: обзор матча 14 апреля 2014
Ангушт
14.04.2014, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
18'
Г. Гогуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - СКА-Хабаровск
90'
+1
Замена
С. Цвейба
️️️️
П. Мочалин
90'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
А. Каркаев
84'
82'
Желтая карточка
Г. Гогуа
79'
Замена
А. Купчин
️️️️
В. Никифоров
Замена
И. Газдиев
️️️️
А. Дзейтов
79'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
М. Гугуев
72'
65'
Замена
В. Плетин
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
А. Ахильгов
64'
Замена
Г. Гузь
️️️️
З. Осмаев
63'
52'
Желтая карточка
Г. Наваловский
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Имамхан Газдиев
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
2-1-5-2
1
Хамхоев
14
Кишев
33
Путилин
33
Дышеков
14
Каркаев
90
Осмаев
21
Албаков
10
Ахильгов
8
Дзейтов
9
Гугуев
11
Зязиков
3-2-1-2
1
Кабанов
28
Байрыев
88
Наваловский
3
Удалый
10
Никифоров
85
Попов
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
14
Машуков
90
Осмаев
22
Гузь
22
Гузь
90
Осмаев
8
Дзейтов
8
Газдиев
8
Газдиев
8
Дзейтов
9
Гугуев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
9
Гугуев
10
Никифоров
5
Купчин
5
Купчин
10
Никифоров
7
Гогуа
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Гогуа
18
Киселев
19
Плетин
19
Плетин
18
Киселев
27
Мочалин
14
Цвейба
14
Цвейба
27
Мочалин
Остались в запасе
Ангушт
СКА-Хабаровск
5
Апти Аушев
ЦЗ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
9
Азамат Курачинов
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
9
Азамат Курачинов
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Ангушт - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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