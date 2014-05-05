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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Уфа
Ангушт - Уфа: обзор матча 05 мая 2014
Ангушт
05.05.2014, понедельник, 16:30
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
70'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Уфа
Вторая желтая
Р. Зязиков
90'
84'
Замена
А. Василенко
️️️️
С. Гаракоев
Желтая карточка
А. Ахильгов
82'
Замена
А. Парчиев
️️️️
А. Дышеков
81'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Пас отдал
С. Гаракоев
61'
Замена
И. Нагибин
️️️️
Виллиам
Замена
И. Газдиев
️️️️
А. Дзейтов
52'
48'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Сухов
Желтая карточка
Р. Зязиков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
6
Виллиам
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
1-1-5-3
71
Бучнев
5
Аушев
33
Дышеков
14
Каркаев
21
Албаков
8
Дзейтов
10
Ахильгов
22
Гузь
9
Гугуев
11
Зязиков
9
Цуроев
3-3-3-1
1
Юрченко
44
Тишкин
3
Аликин
4
Степанец
33
Сухов
13
Засеев
70
Сафрониди
33
Гаракоев
6
Виллиам
14
Семакин
85
Голубов
33
Дышеков
12
Парчиев
12
Парчиев
33
Дышеков
8
Дзейтов
27
Газдиев
27
Газдиев
8
Дзейтов
33
Гаракоев
4
Василенко
4
Василенко
33
Гаракоев
6
Виллиам
9
Нагибин
9
Нагибин
6
Виллиам
33
Сухов
91
Заболотный
91
Заболотный
33
Сухов
Остались в запасе
Ангушт
Уфа
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
23
Артем Леонов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Ангушт - Уфа
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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