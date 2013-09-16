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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ангушт
СКА-Хабаровск - Ангушт: обзор матча 16 сентября 2013
СКА-Хабаровск
16.09.2013, понедельник, 10:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ангушт
79'
А. Мурнин
90+3'
Н. Замалиев
42'
С. Гаракоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Ангушт
Замена
Р. Амирханов
️️️️
Г. Наваловский
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Н. Замалиев
90'
+3
86'
Замена
И. Цуроев
️️️️
Д. Маляка
86'
Замена
Г. Гузь
️️️️
С. Гаракоев
ГОЛ! 1:1!
А. Мурнин
79'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Радченко
74'
Желтая карточка
А. Мурнин
65'
Замена
А. Мурнин
️️️️
П. Мочалин
58'
55'
Вторая желтая
А. Ахильгов
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Леонардо
53'
51'
Желтая карточка
А. Ахильгов
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Гаракоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
80
Леонардо
ЛП
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
3-2-4-1
1
Кабанов
5
Нестеренко
88
Наваловский
3
Удалый
10
Никифоров
27
Мочалин
7
Гогуа
80
Леонардо
13
Замалиев
4
Славнов
27
Радченко
4-5-1
71
Бучнев
33
Путилин
4
Дашаев
29
Мищенко
14
Кишев
33
Гаракоев
10
Ахильгов
21
Албаков
15
Маляка
14
Каркаев
11
Зязиков
80
Леонардо
18
Тобоев
18
Тобоев
80
Леонардо
88
Наваловский
4
Амирханов
4
Амирханов
88
Наваловский
27
Мочалин
27
Мурнин
27
Мурнин
27
Мочалин
27
Радченко
10
Караев
10
Караев
27
Радченко
33
Гаракоев
22
Гузь
22
Гузь
33
Гаракоев
15
Маляка
9
Цуроев
9
Цуроев
15
Маляка
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Ангушт
40
Антон Козорез
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
8
Аслан Дзейтов
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ангушт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Юность
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