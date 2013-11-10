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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Ангушт
Луч - Ангушт: обзор матча 10 ноября 2013
Луч
10.11.2013, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ангушт
88'
Д. Дорожкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Ангушт
Желтая карточка
Д. Гриднев
90'
+3
90'
+2
Замена
И. Цуроев
️️️️
Р. Зязиков
90'
+1
Красная карточка
А. Дышеков
ГОЛ! 1:0!
Д. Дорожкин
88'
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Корян
86'
Замена
Д. Клопков
️️️️
С. Пономаренко
85'
74'
Замена
Д. Маляка
️️️️
С. Гаракоев
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Кацаев
72'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
3-2-3-2
56
Довбня
23
Могилевский
23
Джиоев
12
Пономаренко
2
Кренделев
25
Семочко
35
Романович
56
Гриднев
10
Кацаев
13
Дорожкин
9
Корян
4-1-3-2
71
Бучнев
4
Дашаев
29
Мищенко
33
Путилин
14
Кишев
33
Дышеков
33
Гаракоев
10
Ахильгов
14
Каркаев
9
Гугуев
11
Зязиков
10
Кацаев
77
Романенко
77
Романенко
10
Кацаев
12
Пономаренко
44
Клопков
44
Клопков
12
Пономаренко
9
Корян
39
Михалев
39
Михалев
9
Корян
11
Зязиков
9
Цуроев
9
Цуроев
11
Зязиков
33
Гаракоев
15
Маляка
15
Маляка
33
Гаракоев
Остались в запасе
Луч
Ангушт
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
27
Илез Газдиев
ЦЗ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
27
Илез Газдиев
ЦЗ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Луч - Ангушт
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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