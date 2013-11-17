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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Салют
Ангушт - Салют: обзор матча 17 ноября 2013
Ангушт
17.11.2013, воскресенье, 14:30
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 1
Завершен
Салют
76'
С. Гаракоев
90+2'
В. Чадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Салют
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Чадов
Замена
Г. Гузь
️️️️
А. Ахильгов
90'
Замена
И. Газдиев
️️️️
З. Кишев
89'
Желтая карточка
С. Гаракоев
84'
81'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Михеев
ГОЛ! 1:0!
С. Гаракоев
76'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
М. Гугуев
74'
Желтая карточка
М. Мищенко
72'
71'
Желтая карточка
С. Цуканов
Желтая карточка
С. Путилин
63'
Замена
А. Курачинов
️️️️
Д. Маляка
63'
Желтая карточка
А. Каркаев
50'
Желтая карточка
Д. Маляка
45'
34'
Желтая карточка
В. Чадов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Салют
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Александр Марков
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
4-4-2
1
Хамхоев
14
Кишев
4
Дашаев
29
Мищенко
33
Путилин
14
Каркаев
10
Ахильгов
15
Маляка
33
Гаракоев
9
Гугуев
11
Зязиков
4-1-2-1-2
55
Криворучко
25
Жирный
39
Цуканов
24
Мирошниченко
21
Бутырин
8
Афонин
7
Бекетов
90
Михеев
77
Андреев
15
Чадов
22
Дегтев
14
Кишев
27
Газдиев
27
Газдиев
14
Кишев
10
Ахильгов
22
Гузь
22
Гузь
10
Ахильгов
9
Гугуев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
9
Гугуев
15
Маляка
9
Курачинов
9
Курачинов
15
Маляка
90
Михеев
13
Семенов
13
Семенов
90
Михеев
Остались в запасе
Ангушт
Салют
5
Апти Аушев
ЦЗ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Александр Марков
ЦП
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Александр Марков
ЦП
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Ангушт - Салют
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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