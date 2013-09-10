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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Енисей
Ангушт - Енисей: обзор матча 10 сентября 2013
Ангушт
10.09.2013, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
34'
С. Гаракоев
24'
С. Пятикопов (П)
76'
Д. Рыжов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Енисей
Желтая карточка
В. Албаков
90'
+4
90'
+2
Замена
С. Лужков
️️️️
Л. Буш
90'
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Лешонок
86'
Желтая карточка
А. Плотников
81'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Д. Рыжов
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Ахильгов
81'
77'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Е. Иванов
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Рыжов
Замена
Г. Гузь
️️️️
В. Албаков
72'
Замена
Д. Маляка
️️️️
Р. Зязиков
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Гаракоев
34'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Пятикопов
Желтая карточка
С. Бучнев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
21
Ваха Албаков
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
11
Руслан Зязиков
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
13
Азамат Меров
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-4-2
71
Бучнев
14
Кишев
4
Дашаев
29
Мищенко
33
Путилин
14
Каркаев
21
Албаков
10
Ахильгов
33
Гаракоев
11
Зязиков
21
Сорочкин
4-5-1
79
Плотников
22
Шабаев
22
Магадиев
5
Пятикопов
18
Марущак
83
Харитонов
14
Лайзанс
63
Рыжов
8
Иванов
9
Лешонок
7
Буш
21
Албаков
22
Гузь
22
Гузь
21
Албаков
10
Ахильгов
9
Цуроев
9
Цуроев
10
Ахильгов
11
Зязиков
15
Маляка
15
Маляка
11
Зязиков
9
Лешонок
27
Рожков
27
Рожков
9
Лешонок
7
Буш
19
Лужков
19
Лужков
7
Буш
8
Иванов
7
Пьянченко
7
Пьянченко
8
Иванов
63
Рыжов
23
Лескано
23
Лескано
63
Рыжов
Остались в запасе
Ангушт
Енисей
13
Азамат Меров
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
13
Азамат Меров
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Ангушт - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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