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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Ангушт
Ротор - Ангушт: обзор матча 23 ноября 2013
Ротор
23.11.2013, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
3 : 0
Завершен
Ангушт
1'
А. Ставпец
31'
Х. Аппаев (П)
64'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Ангушт
88'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
М. Гугуев
77'
Замена
Г. Гузь
️️️️
М. Мищенко
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Ставпец
74'
Замена
М. Меркулов
️️️️
П. Тен
68'
ГОЛ! 3:0!
Х. Байрамян
Пас отдал
А. Пугин
64'
Замена
А. Малыгин
️️️️
Р. Войдель
62'
Желтая карточка
А. Ставпец
59'
46'
Замена
Д. Маляка
️️️️
В. Албаков
46'
Замена
А. Курачинов
️️️️
И. Цуроев
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Рылов
46'
42'
Желтая карточка
И. Газдиев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Аппаев
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Ставпец
Пас отдал
Х. Аппаев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Ротор
77
Александр Бондарь
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
22
Григорий Гузь
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
4-4-1-1
31
Пчелинцев
19
Устинов
55
Гузь
33
Ламанж
22
Тен
17
Пугин
20
Войдель
4
Фомин
10
Рылов
16
Ставпец
14
Аппаев
4-3-3
1
Хамхоев
14
Кишев
4
Дашаев
29
Мищенко
27
Газдиев
33
Гаракоев
21
Албаков
10
Ахильгов
9
Гугуев
9
Цуроев
11
Зязиков
22
Тен
3
Меркулов
3
Меркулов
22
Тен
20
Войдель
6
Малыгин
6
Малыгин
20
Войдель
10
Рылов
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Рылов
16
Ставпец
24
Коротаев
24
Коротаев
16
Ставпец
29
Мищенко
22
Гузь
22
Гузь
29
Мищенко
9
Гугуев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Курачинов
9
Курачинов
9
Цуроев
21
Албаков
15
Маляка
15
Маляка
21
Албаков
Остались в запасе
Ротор
Ангушт
77
Александр Бондарь
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
77
Александр Бондарь
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Остались в запасе
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Ротор - Ангушт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Стадион:
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