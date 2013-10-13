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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Ангушт
Уфа - Ангушт: обзор матча 13 октября 2013
Уфа
13.10.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ангушт
49'
А. Килин
76'
М. Тишкин
75'
С. Гаракоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ангушт
88'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
А. Каркаев
ГОЛ! 2:1!
М. Тишкин
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Гаракоев
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Сухов
74'
Желтая карточка
М. Тишкин
67'
60'
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Гугуев
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Валикаев
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Килин
49'
Замена
Виллиам
️️️️
Д. Карлос
46'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Нагибин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
21
Ваха Албаков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
4-4-1-1
1
Юрченко
33
Сухов
4
Степанец
3
Аликин
44
Тишкин
5
Валикаев
11
Карлос
9
Нагибин
14
Семакин
18
Килин
85
Голубов
4-1-3-2
71
Бучнев
29
Мищенко
4
Дашаев
33
Путилин
14
Кишев
33
Дышеков
33
Гаракоев
21
Албаков
14
Каркаев
9
Гугуев
11
Зязиков
5
Валикаев
88
Киреев
88
Киреев
5
Валикаев
33
Сухов
13
Засеев
13
Засеев
33
Сухов
11
Карлос
6
Виллиам
6
Виллиам
11
Карлос
9
Нагибин
87
Мязин
87
Мязин
9
Нагибин
14
Каркаев
8
Дзейтов
8
Дзейтов
14
Каркаев
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Гугуев
Остались в запасе
Уфа
Ангушт
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Уфа - Ангушт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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