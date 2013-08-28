Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Сочи
Ангушт - Сочи: обзор матча 28 августа 2013
Ангушт
28.08.2013, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
25'
М. Гугуев (П)
85'
Р. Зязиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Сочи
86'
Желтая карточка
Н. Сурков
ГОЛ! 2:0!
Р. Зязиков
85'
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Гугуев
84'
83'
Замена
А. Кулеша
️️️️
М. Кирсанов
72'
Замена
И. Мельник
️️️️
С. Матяш
59'
Замена
В. Ильин
️️️️
Е. Матрахов
Замена
А. Меров
️️️️
С. Гаракоев
57'
56'
Желтая карточка
Д. Акимов
Желтая карточка
И. Газдиев
52'
46'
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Гиголаев
40'
Желтая карточка
М. Федоров
Замена
Г. Гузь
️️️️
А. Дышеков
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гугуев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
27
Илез Газдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Максим Федоров
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
13
Азамат Меров
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-1-4-2
71
Бучнев
14
Кишев
27
Газдиев
4
Дашаев
33
Дышеков
14
Каркаев
10
Ахильгов
21
Албаков
33
Гаракоев
9
Гугуев
11
Зязиков
4-1-2-1-2
1
Самохвалов
11
Кирсанов
3
Сурков
3
Костин
30
Идову
10
Матрахов
10
Федоров
13
Гиголаев
88
Маркелов
98
Акимов
10
Матяш
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Гугуев
33
Гаракоев
13
Меров
13
Меров
33
Гаракоев
33
Дышеков
22
Гузь
22
Гузь
33
Дышеков
13
Гиголаев
27
Есин
27
Есин
13
Гиголаев
10
Матяш
29
Мельник
29
Мельник
10
Матяш
11
Кирсанов
2
Кулеша
2
Кулеша
11
Кирсанов
10
Матрахов
98
Ильин
98
Ильин
10
Матрахов
Остались в запасе
Ангушт
Сочи
28
Ибрагим Шибилов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
28
Ибрагим Шибилов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Ангушт - Сочи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
Новости команд
Все
Ангушт
Сочи
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+