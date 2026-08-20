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Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова

20 августа, 00:53
7

Автор Спортса Денис Романцов порассуждал о роли Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Не вижу ни одной игровой, чисто спортивной причины, почему уже второй по счету тренер ЦСКА упорно ищет Баринову хоть какое-то применение на поле (в матче с «Акроном» сменил три позиции) и почему с ним не расстались после полугода бесплодного сотрудничества, как с более дорогими Адольфо Гайчем и Алеррандро, – ведь звал же Николич в АЕК.

Вижу только неспортивную причину: это слишком статусный трансфер, чтобы так быстро признать его неуспешность, а у Баринова к тому же образ авторитетного дядьки (цитата Дмитрия Игдисамова) с характером настоящего спортсмена (цитата Романа Бабаева) – и такой вроде как нужен молодой команде.

Только откуда этот образ-то?

По-моему, дворовая манера поведения в стрессовых ситуациях, смелость критиковать всех (в том числе партнеров) в миксте и в целом конфликтный имидж еще не делает спортсмена «авторитетным дядькой с характером».

Понтус Вернблум вел себя примерно так же, но в игре с «Акроном» он бы не кидался на соперника, которому сам же въехал в ногу, а на 95-й минуте белокурой головой затолкал бы мяч в ворота вместе с каким-нибудь Попенковым и кем-то из своих.

И я не к тому, что «были люди в наше время», а про то, какими должны быть лидеры и как должен проявляться их характер.

В первую очередь характер спортсмена должен приносить победы – и если так, то тебе простят и желтые карточки в каждой игре, и нарисованный фломастером пенис на спине тренера (пояснение для юниоров: Вернблум сделал это со Слуцким после чемпионства-2013).

А когда ты вообще не усиливаешь команду и уже начинаешь ворчать в микст-зоне, то можно только посочувствовать Игдисамову, у которого, помимо обычного давления тренера топ-клуба, есть и такая головная боль», – написал Романцов.

  • 29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА в январе.
  • Он воспитанник «Локомотива».
  • На счету Баринова 28 матчей за сборную России.

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Источник: телеграм-канал Дениса Романцова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
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Сам_себе_сказал
1787176823
Что то в этом есть, Вернблум был костоломом,но как выше сказано он приносил пользу команде, в Баринове этого нет, как то не ко двору пришёлся..
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biber.ru
1787203307
Порассуждатель о невписателе
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АЛЕКС 58
1787204316
Кто же его возьмёт теперь? Из родного клуба сбежал,как крыса. В новом не прижился,да и толку от него как от козла молока. На срач-тв экспертом только продать!?
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Дэнгил
1787208740
Да и человечек так себе, гнилуха.
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Taps
1787209664
Неприятный тип и футболист так себе.
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BRO_football
1787211685
1. Никому другому Баринов не нужен. 2. То, что есть на замену Баринова в ЦСКА - гораздо хуже.
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Plyash
1787212298
Комментарии форумчан лишнее подтверждение тому , что людей не обманешь , всё они знают , умеют отделять главное от косвенного и ненужного , как бы нам не хотели засрать мозги или увести в сторону .
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