Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова

Автор Спортса Денис Романцов порассуждал о роли Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Не вижу ни одной игровой, чисто спортивной причины, почему уже второй по счету тренер ЦСКА упорно ищет Баринову хоть какое-то применение на поле (в матче с «Акроном» сменил три позиции) и почему с ним не расстались после полугода бесплодного сотрудничества, как с более дорогими Адольфо Гайчем и Алеррандро, – ведь звал же Николич в АЕК.

Вижу только неспортивную причину: это слишком статусный трансфер, чтобы так быстро признать его неуспешность, а у Баринова к тому же образ авторитетного дядьки (цитата Дмитрия Игдисамова) с характером настоящего спортсмена (цитата Романа Бабаева) – и такой вроде как нужен молодой команде.

Только откуда этот образ-то?

По-моему, дворовая манера поведения в стрессовых ситуациях, смелость критиковать всех (в том числе партнеров) в миксте и в целом конфликтный имидж еще не делает спортсмена «авторитетным дядькой с характером».

Понтус Вернблум вел себя примерно так же, но в игре с «Акроном» он бы не кидался на соперника, которому сам же въехал в ногу, а на 95-й минуте белокурой головой затолкал бы мяч в ворота вместе с каким-нибудь Попенковым и кем-то из своих.

И я не к тому, что «были люди в наше время», а про то, какими должны быть лидеры и как должен проявляться их характер.

В первую очередь характер спортсмена должен приносить победы – и если так, то тебе простят и желтые карточки в каждой игре, и нарисованный фломастером пенис на спине тренера (пояснение для юниоров: Вернблум сделал это со Слуцким после чемпионства-2013).

А когда ты вообще не усиливаешь команду и уже начинаешь ворчать в микст-зоне, то можно только посочувствовать Игдисамову, у которого, помимо обычного давления тренера топ-клуба, есть и такая головная боль», – написал Романцов.