Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Торпедо
Ангушт - Торпедо: обзор матча 16 марта 2014
Ангушт
16.03.2014, воскресенье, 15:30
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо
20'
И. Шевченко
36'
И. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Торпедо
86'
Желтая карточка
И. Шевченко
Замена
А. Парчиев
️️️️
З. Осмаев
78'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
Г. Гузь
68'
36'
ГОЛ! 0:2!
И. Шевченко
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Шевченко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
21
Ваха Албаков
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-3-3
1
Хамхоев
27
Газдиев
33
Путилин
4
Дашаев
14
Кишев
22
Гузь
90
Осмаев
10
Ахильгов
9
Гугуев
21
Сорочкин
11
Зязиков
3-2-3-1
14
Конюхов
15
Князев
5
Микуцкис
99
Новосельцев
4
Айдов
8
Тесак
84
Власов
40
Кулешов
6
Свежов
99
Шевченко
22
Гузь
8
Дзейтов
8
Дзейтов
22
Гузь
90
Осмаев
12
Парчиев
12
Парчиев
90
Осмаев
Остались в запасе
Ангушт
Торпедо
5
Апти Аушев
ЦЗ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
21
Ваха Албаков
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Алим Каркаев
ЛП
Главный тренер
Борис Стукалов
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
21
Ваха Албаков
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Алим Каркаев
ЛП
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Ангушт - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
Новости команд
Все
Ангушт
Торпедо
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 15:20
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 15:20
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+