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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Ангушт
Мордовия - Ангушт: обзор матча 23 августа 2013
Мордовия
23.08.2013, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ангушт
19'
Р. Мухаметшин (П)
28'
Р. Мухаметшин
88'
Д. Кириченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ангушт
90'
Желтая карточка
В. Албаков
ГОЛ! 3:0!
Д. Кириченко
88'
87'
Вторая желтая
С. Путилин
83'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
А. Дышеков
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Пазин
79'
78'
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Гугуев
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Маркин
67'
Замена
А. Суворов
️️️️
В. Божович
63'
62'
Замена
А. Меров
️️️️
Р. Зязиков
Замена
В. Гаглоев
️️️️
А. Бобер
61'
46'
Замена
Г. Гузь
️️️️
А. Ахильгов
37'
Желтая карточка
Р. Зязиков
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
28'
20'
Красная карточка
А. Аушев
19'
Желтая карточка
А. Ахильгов
19'
Желтая карточка
С. Путилин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мухаметшин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
21
Ваха Албаков
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
13
Азамат Меров
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
4-1-3-2
98
Абакумов
12
Божович
35
Хубутия
40
Перендиа
5
Эдиев
11
Пазин
9
Мухаметшин
88
Иванов
8
Бобер
23
Мухаметшин
93
Маркин
4-1-3-2
1
Хамхоев
5
Аушев
33
Путилин
4
Дашаев
14
Кишев
33
Дышеков
21
Албаков
10
Ахильгов
14
Каркаев
9
Гугуев
11
Зязиков
11
Пазин
2
Димидко
2
Димидко
11
Пазин
8
Бобер
27
Гаглоев
27
Гаглоев
8
Бобер
12
Божович
16
Суворов
16
Суворов
12
Божович
93
Маркин
10
Кириченко
10
Кириченко
93
Маркин
11
Зязиков
13
Меров
13
Меров
11
Зязиков
10
Ахильгов
22
Гузь
22
Гузь
10
Ахильгов
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Гугуев
33
Дышеков
8
Дзейтов
8
Дзейтов
33
Дышеков
Остались в запасе
Мордовия
Ангушт
1
Антон Коченков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
27
Илез Газдиев
ЦЗ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Остались в запасе
27
Илез Газдиев
ЦЗ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Мордовия - Ангушт
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Старт
Новости команд
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