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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Ангушт
Балтика - Ангушт: обзор матча 23 июля 2013
Балтика
23.07.2013, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ангушт
12'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Ангушт
Желтая карточка
Г. Шелия
90'
+2
Желтая карточка
А. Гацко
90'
+1
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
Д. Стоцкий
90'
Замена
М. Рытов
️️️️
В. Каленкович
85'
83'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
Г. Гузь
76'
Замена
Р. Зязиков
️️️️
С. Гаракоев
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Скавыш
76'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
68'
Желтая карточка
М. Плопа
64'
41'
Желтая карточка
И. Газдиев
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
12'
6'
Желтая карточка
С. Путилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
22
Григорий Гузь
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
3-2-3-2
88
Шелия
81
Зимулька
4
Халиуллин
3
Плопа
23
Васильев
89
Стоцкий
93
Каленкович
8
Чиркин
17
Зюзинс
45
Вотинов
15
Скавыш
4-1-4-1
1
Хамхоев
14
Кишев
33
Путилин
4
Дашаев
27
Газдиев
33
Дышеков
33
Гаракоев
22
Гузь
10
Ахильгов
14
Каркаев
9
Гугуев
89
Стоцкий
33
Курбанов
33
Курбанов
89
Стоцкий
15
Скавыш
47
Сальников
47
Сальников
15
Скавыш
93
Каленкович
4
Рытов
4
Рытов
93
Каленкович
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
22
Гузь
8
Дзейтов
8
Дзейтов
22
Гузь
33
Гаракоев
11
Зязиков
11
Зязиков
33
Гаракоев
Остались в запасе
Балтика
Ангушт
10
Владислав Сысуев
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
5
Апти Аушев
ЦЗ
13
Азамат Меров
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
13
Азамат Меров
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Балтика - Ангушт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Балтика
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