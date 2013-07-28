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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Луч
Ангушт - Луч: обзор матча 28 июля 2013
Ангушт
28.07.2013, воскресенье, 17:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 2
Завершен
Луч
12'
И. Михалев
45+1'
В. Кренделев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Луч
Желтая карточка
А. Дашаев
87'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Каркаев
76'
75'
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Кренделев
66'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Д. Клопков
Замена
Р. Зязиков
️️️️
В. Албаков
62'
Желтая карточка
С. Путилин
60'
59'
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Дзейтов
️️️️
Г. Гузь
57'
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Гугуев
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
В. Кренделев
36'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
И. Михалев
32'
Желтая карточка
В. Романенко
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Михалев
Желтая карточка
А. Дышеков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
27
Илез Газдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
8
Имамхан Газдиев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
11
Руслан Зязиков
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
Луч
18
Антон Киселев
ВР
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-1-4-1
1
Хамхоев
14
Кишев
4
Дашаев
33
Путилин
27
Газдиев
33
Дышеков
14
Каркаев
21
Албаков
10
Ахильгов
22
Гузь
9
Гугуев
3-1-4-1-1
70
Котляров
67
Колычев
12
Пономаренко
2
Кренделев
3
Соловей
10
Кацаев
35
Романович
44
Клопков
3
Тетрашвили
77
Романенко
39
Михалев
22
Гузь
8
Дзейтов
8
Дзейтов
22
Гузь
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Гугуев
21
Албаков
11
Зязиков
11
Зязиков
21
Албаков
14
Каркаев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
14
Каркаев
2
Кренделев
18
Киселев
18
Киселев
2
Кренделев
44
Клопков
56
Гриднев
56
Гриднев
44
Клопков
39
Михалев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
39
Михалев
10
Кацаев
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
10
Кацаев
Остались в запасе
Ангушт
Луч
13
Азамат Меров
ЦП
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Имамхан Газдиев
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
Остались в запасе
13
Азамат Меров
ЦП
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Имамхан Газдиев
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Ангушт - Луч
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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