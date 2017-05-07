Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Питер Уиттингем - статистика

Завершил карьеру
8 сентября 1984 (42)
#7 | Полузащитник
178 см
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
36
7
6
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
07.05.2017
Кардифф
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Кардифф
0 : 2
28.04.2017
Ньюкасл
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
22.04.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Кардифф
1 : 0
17.04.2017
Ноттингем Форест
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
14.04.2017
Кардифф
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Кардифф
2 : 1
08.04.2017
Брентфорд
1' - 90'
76'
47'
39'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Барнсли
0 : 0
04.04.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
01.04.2017
Кардифф
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Кардифф
3 : 1
18.03.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
1 : 1
07.03.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
04.03.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
2 : 2
25.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
5 : 0
18.02.2017
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Дерби Каунти
3 : 4
14.02.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
0 : 2
11.02.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Кардифф
0 : 1
04.02.2017
Норвич Сити
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
31.01.2017
Престон
1' - 79'
18'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рединг
2 : 1
28.01.2017
Кардифф
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брайтон
1 : 0
24.01.2017
Кардифф
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
1 : 0
21.01.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бристоль Сити
2 : 3
14.01.2017
Кардифф
1' - 69'
62'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
2 : 2
26.12.2016
Кардифф
1' - 45'
24'
31'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Кардифф
3 : 4
17.12.2016
Барнсли
1' - 90'
78'
2'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Кардифф
2 : 1
13.12.2016
Вулверхэмптон
1' - 88'
68'
78'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
10.12.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Кардифф
0 : 0
03.12.2016
Брайтон
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Астон Вилла
3 : 1
26.11.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
3 : 2
19.11.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
15'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.11.2016
Кардифф
74' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
0 : 1
29.10.2016
Уиган Атлетик
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
22.10.2016
Кардифф
1' - 90'
29'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Кардифф
1 : 1
19.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 85'
9'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
2 : 1
14.10.2016
Бристоль Сити
1' - 65'
25'
42'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бертон Альбион
2 : 0
01.10.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
0 : 2
27.09.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ротерхэм
1 : 2
24.09.2016
Кардифф
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
0 : 2
17.09.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
3 : 0
13.09.2016
Кардифф
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
3 : 2
10.09.2016
Кардифф
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Кардифф
0 : 1
27.08.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
2 : 2
20.08.2016
Кардифф
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 1
17.08.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
0 : 2
14.08.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
06.08.2016
Кардифф
1' - 90'
Главные новости
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
Вчера, 21:21
3
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
Вчера, 20:58
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+