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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Кардифф
Бертон Альбион - Кардифф: обзор матча 01 октября 2016
Бертон Альбион
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
12'
Д. Ирвин
49'
Л. Экинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Кардифф
Замена
Д. Моузиньо
️️️️
Х. Чодури
90'
Желтая карточка
Д. Ирвин
84'
78'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Р. Ламберт
Замена
Т. Фланаган
️️️️
К. О'Грэди
77'
Замена
У. Миллер
️️️️
Д. Уорд
66'
56'
Замена
Ф. Гунонгбе
️️️️
Л. Иммерс
55'
Замена
К. Харрис
️️️️
Д. Роллс
ГОЛ! 2:0!
Л. Экинс
Пас отдал
К. МакФадзин
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ирвин
Пас отдал
Д. Уорд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Лекс Иммерс
АП
7
Питер Уиттингем
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
17
Каллум Рэйлли
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
3-3-1-3
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
6
Тернер
4
Нэйлор
22
Дайер
36
Ирвин
8
Чодури
16
Палмер
16
Уорд
7
Экинс
8
О'Грэди
4-4-1-1
13
Амос
23
Моррисон
21
Пелтье
28
Джон
5
Экюэль-Манга
7
Уиттингем
7
О'Кифи
32
Роллс
12
Нун
10
Иммерс
17
Ламберт
8
Чодури
4
Моузиньо
4
Моузиньо
8
Чодури
8
О'Грэди
2
Фланаган
2
Фланаган
8
О'Грэди
16
Уорд
31
Миллер
31
Миллер
16
Уорд
32
Роллс
40
Харрис
40
Харрис
32
Роллс
17
Ламберт
7
Зохоре
7
Зохоре
17
Ламберт
10
Иммерс
9
Гунонгбе
9
Гунонгбе
10
Иммерс
Остались в запасе
Бертон Альбион
Кардифф
10
Маркус Харнесс
ПВ
17
Каллум Рэйлли
ЦП
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Клаф
13
Бен Уилсон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
Главный тренер
Пол Троллоп
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
17
Каллум Рэйлли
ЦП
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Пол Троллоп
Статистика матча Бертон Альбион - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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