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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бертон Альбион
Кардифф - Бертон Альбион: обзор матча 21 января 2017
Кардифф
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Бертон Альбион
90+1'
Р. Хили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бертон Альбион
90'
+2
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Т. Нэйлор
ГОЛ! 1:0!
Р. Хили
Пас отдал
К. Харрис
90'
+1
Замена
Р. Хили
️️️️
Д. Хойлетт
79'
74'
Замена
М. Харнесс
️️️️
М. Палмер
Замена
Р. Ламберт
️️️️
К. Зохоре
67'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Э. Пилкингтон
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
4
Том Нэйлор
АП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Кардифф
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
4-5-1
1
МакГрегор
16
Коннолли
21
Пелтье
23
Моррисон
14
Бамба
30
Хойлетт
13
Пилкингтон
5
Гуннарссон
32
Роллс
40
Харрис
7
Зохоре
4-3-1-2
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
2
Фланаган
2
Брэйфорд
6
Тернер
22
Дайер
16
Палмер
7
Мерфи
4
Нэйлор
7
Экинс
9
Сорделл
13
Пилкингтон
10
Кеннеди
10
Кеннеди
13
Пилкингтон
30
Хойлетт
9
Хили
9
Хили
30
Хойлетт
7
Зохоре
17
Ламберт
17
Ламберт
7
Зохоре
16
Палмер
10
Харнесс
10
Харнесс
16
Палмер
4
Нэйлор
8
О'Грэди
8
О'Грэди
4
Нэйлор
Остались в запасе
Кардифф
Бертон Альбион
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Кардифф - Бертон Альбион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
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