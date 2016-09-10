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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Кардифф
Норвич Сити - Кардифф: обзор матча 10 сентября 2016
Норвич Сити
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 2
Завершен
Кардифф
16'
К. Джером
59'
Р. Мартин
90'
Д. Мерфи
86'
Э. Пилкингтон
90+4'
Э. Пилкингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Кардифф
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Ш. Моррисон
90'
+2
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
ГОЛ! 3:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Хаусон
90'
86'
ГОЛ! 2:1!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Л. Пелтье
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Мерфи
82'
71'
Замена
К. Нун
️️️️
М. Коннолли
Замена
А. Притчард
️️️️
В. Хулахан
71'
64'
Замена
К. Харрис
️️️️
Д. Джон
64'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
Л. Иммерс
ГОЛ! 2:0!
Р. Мартин
Пас отдал
Д. Мерфи
59'
Желтая карточка
А. Теттей
55'
Желтая карточка
Т. Клозе
50'
45'
+4
Желтая карточка
М. Коннолли
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
16'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Р. Брэди
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Лекс Иммерс
АП
6
Джаз Ричардс
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
3-4-1-2
23
МакГоверн
12
Пинту
5
Клозе
16
Мартин
11
Брэди
16
Хаусон
6
Теттей
18
Дорранс
14
Хулахан
23
Мерфи
35
Джером
3-5-1-1
13
Уилсон
23
Моррисон
21
Пелтье
16
Коннолли
6
Ричардс
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
32
Роллс
28
Джон
10
Иммерс
17
Ламберт
11
Брэди
6
Беннетт
6
Беннетт
11
Брэди
14
Хулахан
10
Притчард
10
Притчард
14
Хулахан
28
Джон
40
Харрис
40
Харрис
28
Джон
10
Иммерс
7
Уиттингем
7
Уиттингем
10
Иммерс
16
Коннолли
12
Нун
12
Нун
16
Коннолли
Остались в запасе
Норвич Сити
Кардифф
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Бен Амос
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пол Троллоп
Статистика матча Норвич Сити - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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