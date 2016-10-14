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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бристоль Сити
Кардифф - Бристоль Сити: обзор матча 14 октября 2016
Кардифф
14.10.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
25'
П. Уиттингем (П)
67'
С. Бамба
69'
Л. Томлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бристоль Сити
Желтая карточка
Л. Иммерс
90'
+4
86'
Желтая карточка
М. Литтл
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Р. Ламберт
84'
81'
Желтая карточка
Д. Брайан
80'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Т. Абрахам
Замена
К. Харрис
️️️️
Д. Хойлетт
72'
70'
Желтая карточка
Т. Абрахам
Желтая карточка
А. Гуннарссон
70'
69'
ГОЛ! 2:1!
Л. Томлин
Пас отдал
М. Литтл
ГОЛ! 2:0!
С. Бамба
67'
Замена
Л. Иммерс
️️️️
П. Уиттингем
65'
55'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Д. Патерсон
55'
Замена
Б. Рид
️️️️
М. Пак
Желтая карточка
П. Уиттингем
42'
Желтая карточка
Д. Беннетт
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Уиттингем
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Ли Томлин
АП
19
Гари О'Нил
ПП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
4-5-1
13
Амос
21
Пелтье
14
Бамба
23
Моррисон
12
Беннетт
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
30
Хойлетт
32
Роллс
12
Нун
17
Ламберт
4-2-2-2
34
Филдинг
32
Магнуссон
44
Флинт
2
Литтл
23
Брайан
19
О'Нил
7
Пак
15
Фримен
17
Томлин
18
Абрахам
35
Патерсон
30
Хойлетт
40
Харрис
40
Харрис
30
Хойлетт
17
Ламберт
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
17
Ламберт
7
Уиттингем
10
Иммерс
10
Иммерс
7
Уиттингем
18
Абрахам
47
О'Доуда
47
О'Доуда
18
Абрахам
7
Пак
14
Рид
14
Рид
7
Пак
35
Патерсон
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
35
Патерсон
Остались в запасе
Кардифф
Бристоль Сити
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Кардифф - Бристоль Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Кардифф Сити
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