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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Кардифф
Ротерхэм - Кардифф: обзор матча 24 сентября 2016
Ротерхэм
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
60'
И. Браун
73'
Р. Ламберт
79'
Р. Ламберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Кардифф
88'
Замена
Б. Экюэль-Манга
️️️️
Л. Пелтье
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Ньюэлл
82'
Желтая карточка
Г. Халфорд
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ламберт
Пас отдал
Ш. Моррисон
73'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
П. Уиттингем
70'
Замена
К. Харрис
️️️️
Д. Роллс
69'
Желтая карточка
М. Коннолли
ГОЛ! 1:0!
И. Браун
60'
30'
Желтая карточка
С. О'Кифи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
28
Джон Тейлор
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
23
Фрай
6
Уилсон
14
Фишер
45
Халфорд
8
Фреклингтон
11
Ньюэлл
28
Тейлор
37
Браун
25
Уорд
4-4-2
13
Амос
6
Ричардс
23
Моррисон
16
Коннолли
21
Пелтье
12
Нун
7
Уиттингем
7
О'Кифи
32
Роллс
10
Иммерс
17
Ламберт
11
Ньюэлл
20
Блэксток
20
Блэксток
11
Ньюэлл
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
32
Роллс
40
Харрис
40
Харрис
32
Роллс
Остались в запасе
Ротерхэм
Кардифф
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
13
Бен Уилсон
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Главный тренер
Пол Троллоп
Статистика матча Ротерхэм - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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