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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 25 февраля 2017
Кардифф
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
24'
К. Зохоре
56'
К. Зохоре
17'
С. Йохансен
68'
Н. Кебану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Фулхэм
Замена
Д. Джон
️️️️
К. Нун
86'
68'
ГОЛ! 2:2!
Н. Кебану
Пас отдал
Т. Кэрни
65'
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
Ф. Айите
Желтая карточка
К. Зохоре
57'
ГОЛ! 2:1!
К. Зохоре
56'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
41'
25'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Л. Пиазон
ГОЛ! 1:1!
К. Зохоре
24'
21'
Желтая карточка
Л. Пиазон
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Йохансен
Пас отдал
Т. Кэрни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
АП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
Кардифф
28
Деклан Джон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
35
Деннис Адениран
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-5-1
1
МакГрегор
16
Коннолли
23
Моррисон
6
Ричардс
14
Бамба
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
32
Роллс
40
Харрис
12
Нун
7
Зохоре
4-4-2
27
Баттон
2
Фредерикс
26
Калас
2
Мэлони
3
Рим
29
МакДональд
14
Алуко
11
Айите
10
Йохансен
10
Кэрни
12
Пиазон
12
Нун
28
Джон
28
Джон
12
Нун
12
Пиазон
92
Кебану
92
Кебану
12
Пиазон
11
Айите
90
Сирьяк
90
Сирьяк
11
Айите
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
9
Марк Харрис
ЦП
12
Джо Беннетт
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
12
Джо Беннетт
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Кардифф Сити
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