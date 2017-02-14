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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Кардифф
Дерби Каунти - Кардифф: обзор матча 14 февраля 2017
Дерби Каунти
14.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
3 : 4
Завершен
Кардифф
7'
Ж. де Сар
17'
Д. Бент
74'
Д. Бент
41'
К. Харрис
47'
К. Харрис
57'
К. Нун
90'
Д. Роллс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Кардифф
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Баттерфилд
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Д. Роллс
89'
Замена
Д. Джон
️️️️
К. Харрис
85'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
К. Нун
80'
Замена
Р. Хили
️️️️
Г. Халфорд
ГОЛ! 3:3!
Д. Бент
74'
Замена
Д. Наджент
️️️️
У. Хьюз
66'
Замена
Д. Расселл
️️️️
К. Бэйрд
66'
57'
ГОЛ! 2:3!
К. Нун
47'
ГОЛ! 2:2!
К. Харрис
41'
ГОЛ! 2:1!
К. Харрис
ГОЛ! 2:0!
Д. Бент
17'
ГОЛ! 1:0!
Ж. де Сар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЛП
29
Маркус Ольссон
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
21
Икечи Анья
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Пол Уорн
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЛП
45
Грег Халфорд
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Кардифф
12
Джо Беннетт
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
3-4-3
33
Карсон
15
Пирс
22
Бэйрд
36
Кио
19
Баттерфилд
4
де Сар
19
Хьюз
29
Ольссон
21
Анья
10
Бент
10
Инс
4-1-4-1
1
МакГрегор
6
Ричардс
23
Моррисон
14
Бамба
16
Коннолли
45
Халфорд
12
Нун
32
Роллс
5
Гуннарссон
40
Харрис
7
Зохоре
22
Бэйрд
77
Расселл
77
Расселл
22
Бэйрд
19
Хьюз
35
Наджент
35
Наджент
19
Хьюз
19
Баттерфилд
9
Блекмэн
9
Блекмэн
19
Баттерфилд
40
Харрис
28
Джон
28
Джон
40
Харрис
12
Нун
30
Хойлетт
30
Хойлетт
12
Нун
45
Халфорд
9
Хили
9
Хили
45
Халфорд
Остались в запасе
Дерби Каунти
Кардифф
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Остались в запасе
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Дерби Каунти - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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