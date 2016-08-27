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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Рединг
Кардифф - Рединг: обзор матча 27 августа 2016
Кардифф
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Рединг
89'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Рединг
89'
ГОЛ! 0:1!
Я. Керморган
Пас отдал
Д. Обита
Замена
К. Нун
️️️️
А. Гуннарссон
83'
82'
Замена
Д. Обита
️️️️
Т. Блэкетт
63'
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Эванс
Замена
Ф. Гунонгбе
️️️️
Л. Иммерс
56'
Замена
Б. Экюэль-Манга
️️️️
Л. Пелтье
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
40
Кадим Харрис
ПП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
АП
8
Джои ван ден Берг
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
4-5-1
13
Уилсон
21
Пелтье
23
Моррисон
6
Ричардс
16
Коннолли
13
Пилкингтон
32
Роллс
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
40
Харрис
10
Иммерс
4-3-1-2
26
Аль-Хабси
5
МакШейн
2
Гантер
6
Блэкетт
26
Мур
8
ван ден Берг
7
Беренс
4
Эванс
19
Уильямс
29
Керморган
12
МакКлири
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
5
Гуннарссон
12
Нун
12
Нун
5
Гуннарссон
10
Иммерс
9
Гунонгбе
9
Гунонгбе
10
Иммерс
4
Эванс
23
Куинн
23
Куинн
4
Эванс
6
Блэкетт
21
Обита
21
Обита
6
Блэкетт
Остались в запасе
Кардифф
Рединг
13
Бен Амос
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Кардифф - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Кардифф Сити
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